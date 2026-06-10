Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске асфальтной крошкой засыпают нуждающиеся в ремонте дороги. Она осталась после фрезеровки других дорог во время капитального ремонта главных улиц Брянска. Глава горадминистрации Александр Макаров дал распоряжение с помощь крошки благоустроить другие дороги. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

Асфальтовую крошку укладывают с выравниванием и уплотнением катком.

- Это временная мера, но и она, по мнению водителей, вполне эффективна, - говорят в мэрии Брянска. - В основном закрывают крошкой и закатывают проезды к социальным учреждениям – школам и детским садам, межквартальные проезды, дороги частного сектора.

Уже подсыпали и подровняли дорогу к гаражам, о которой давно просили водители. Она проходит вдоль кладбища от улицы Красноармейской Советского района. Всего уже асфальтовой крошкой подсыпали дороги по 40 адресам.

Напомним, в Брянске с начала лета покосили 2 487 400 квадратных метров травы.