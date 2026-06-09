До конца голосования за объекты благоустройства на Брянщине осталось 3 дня

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области продолжается обновление общественных пространств и территорий в разных населенных пунктах региона. Неравнодушные жители принимают участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Жители могут выбрать территории, которые будут обновлены в 2027 году. На данный момент свой выбор сделали уже более 90 тысяч брянцев.

Принять участие в голосовании можно по ссылке. Для того, чтобы это сделать, осталось 3 дня. Голосование длится с 21 апреля по 12 июня.