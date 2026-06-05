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НовостиОбщество5 июня 2026 14:12

Больше 86 тысяч брянцев отдали свои голоса за объекты благоустройства

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Источник:kp.ru
Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

На территории Брянской области активно проводится ежегодное Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Напомним, что в 2026 году оно проводится вот уже в шестой раз благодаря успешной реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Брянцы отдают свои голоса за благоустройство различных объектов - парков, скверов, общественных территорий. Все они расположены в одном из 27 муниципальных образований или районов региона.

На выбор голосующих представлено 50 территорий и 8 дизайн-проектов. Свой выбор сделали уже более 86 тысяч жителей Брянской области.

Проголосовать может абсолютно каждый, но лишь за один объект в том районе или в городе, в котором он проживает. Голосование завершится уже через 7 дней. Итоги будут известны 12 июня. Оставить свой голос за объект благоустройства можно по ссылке.

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