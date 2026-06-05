ПМЭФ-2026: Росмолодежь и Фонд Гуманитарных Проектов объединяют профориентацию, воспитание ценностей гуманизма и молодежные инициативы

Фото: Фонд гуманитарных проектов.

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Росмолодежью и Фондом Гуманитарных Проектов. Стороны договорились объединить усилия для создания новых возможностей для молодежи, сделав акцент не только на профессиональной навигации, но и на формировании социальной ответственности и гуманистических ценностей у молодого поколения.

Партнерство позволит выстроить бесшовную систему сопровождения школьников от школьной скамьи до выбора профессии и первых карьерных шагов – благодаря инструментам Единой модели профориентации «Билет в будущее» и проектам, реализуемым совместно с Росмолодежью.

В центре внимания – развитие Единой модели профориентации, проекта «Билет в будущее» и курса «Россия – мои горизонты», которые уже сегодня помогают миллионам школьников знакомиться с современным рынком труда и возможностями самореализации. Соглашение предусматривает проведение совместных форумов, образовательных программ, выставок, конкурсов и создание экспертных площадок для обмена лучшими практиками.

«Сегодня молодому человеку недостаточно просто рассказать о возможностях — важно помочь увидеть свой путь и сделать первый шаг. Именно поэтому объединение усилий в сфере молодежной политики и профориентации становится важной инвестицией в будущее страны», – отметил Иван Есин, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов, оператора Единой модели профориентации «Билет в будущее».

Днем ранее соглашение о развитии проектов в области образования и профориентации было заключено между Фондом гуманитарных проектов и ОАО «Российские железные дороги». Соглашение призвано укрепить связь между системой образования и реальным сектором экономики, повысив интерес школьников к востребованным профессиям в сфере железнодорожного транспорта.

Напомним, проект Единой модели профориентации "Билет в будущее" успешно реализуется на Брянщине, охватывая более 49 тысяч учащихся 6-11 классов и почти 2000 педагогов. Ежегодно дня участников проекта проходят экскурсии на предприятия региона и профпробы, которые позволяют погрузиться в реальную профессиональную среду и получить практический опыт. Региональным оператором проекта выступает Центр опережающей профессиональной подготовки Брянской области.