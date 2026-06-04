В брянских автобусах жарче, чем на улице: кондиционеры не работают почти в каждой четвёртой машине

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

С приходом жары брянцы всё острее ощущают проблему, о которой давно говорят: в общественном транспорте города нечем дышать.

Из 275 городских автобусов кондиционерами оснащены лишь 134, и почти каждая четвёртая такая система уже не работает – узнали коллеги с сайта АиФ-Брянск. У новых троллейбусов ситуация не лучше - техника барахлит в сорока из ста машин.

Городские власти признали проблему: глава горадминистрации Александр Макаров заявил, что отключать кондиционеры в жару недопустимо. По регламенту охлаждение должно включаться при +25°C и выше. Вот только неисправный климат-контроль - не повод снимать транспорт с маршрута: движение по расписанию важнее.

Фото: инфографика сайт "АиФ -Брянск".

С новой волной жары чиновники обещают проверки - причём пассажиры попросили проводить их инкогнито, иначе водители успевают включить кондиционер до прихода контролёров. Транспортные предприятия тем временем заключили договоры на сервисное обслуживание климатических установок.

Пожаловаться на духоту можно перевозчику или в отдел транспорта горадминистрации - с указанием маршрута, бортового номера и времени поездки.