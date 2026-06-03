Для высокопрочных объектов транспортной инфраструктуры

Фото: пресс-служба АО “Мальцовский портландцемент”.

Мальцовский портландцемент готов к выпуску цемента для транспортного строительства с высокой прочностью.

Предприятие получило новый сертификат соответствия. Он подтверждает, что портландцемент типа ЦЕМ1 с классом прочности 52,5Н, предназначенный для железобетонных изделий и мостовых конструкций, соответствует ГОСТ Р 55224-2020 «Цементы для транспортного строительства». Сертификат выдан на основании испытаний, проведенных лабораторией, аккредитованной Федеральной службой по аккредитации.

Производство цемента для транспортного строительства отличается особыми требованиями. Для него используется клинкер с нормированным составом, а помол происходит только в мельнице замкнутого цикла. Высокий класс прочности достигается благодаря определенному зерновому составу и его равномерному распределению.

Сергей Морозов, генеральный директор Мальцовского портландцемента:

- Мы расширяем ассортимент продукции, чтобы удовлетворить запросы рынка. Цемент класса прочности 52,5Н будет использоваться для строительства мостов, железнодорожных путей, аэродромов и других объектов транспортной инфраструктуры, где важны высокая прочность и долговечность бетона.