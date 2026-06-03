Приставы взыскали 253 миллиона: как в Брянске заставляют платить алименты

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

За первые четыре месяца 2026 года судебные приставы Брянской области вернули детям более 253 миллионов рублей алиментов - на 33 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года. С 2021 года взысканная сумма выросла почти на 170 миллионов.

Цифры впечатляют, но за ними - ежедневная работа с теми, кто после развода просто перестаёт участвовать в жизни ребёнка. Уговоры здесь редко помогают. За четыре месяца приставы более 1600 раз выезжали к должникам домой, провели свыше 2000 проверок работодателей и арестовали имущество на 43 миллиона рублей.

Фото: инфографика сайт "А иФ-Брянск".

Фото: инфографика сайт "А иФ-Брянск".

Инструменты давления работают точечно. Один брянец вернул 270 тысяч рублей только после того, как нашли и арестовали его машину - сам он тоже долгое время был в розыске. Житель Почепа годами перечислял ребёнку символические суммы, пока не выяснилось, что он устроился на новую работу и получил права. Угроза лишиться водительского удостоверения сработала быстро: долг в 940 тысяч рублей он погасил, не дожидаясь решения суда. Запрет на выезд за рубеж - ещё один инструмент, который регулярно возвращает должников с небес на землю.

Фото: инфографика сайт "А иФ-Брянск".

Злостным уклонистам грозит уголовное дело и реальный срок. Как правило, до этого доходит с теми, кто ведёт асоциальный образ жизни, - но страх тюрьмы иногда меняет даже их.

Источник – сайт АиФ-Брянск