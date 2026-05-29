До окончания голосования по благоустройству общественных территорий осталось две недели

Продолжается Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. Жители Брянска могут выбрать территорию, которая будет благоустраиваться в 2027 году. Претендентов 4 — по одному проекту в каждом районе областного центра.

Исходя из количества проголосовавших на этот час, лидирует бульвар с розарием напротив дома №15 по ул. Комсомольской в Бежицком районе — свои голоса за него уже отдали 18 965 человек. На втором месте сквер 50-летия Советской Власти (сквер «Паровоз») по ул. Гомельской в Фокинском районе, его выбрали 13 588 человек. Третье место у сквера «Есенинский» по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе (7 528). Замыкает список претендентов липовая аллея по ул. Брянского Фронта в Советском районе (6 010 голосов).

Не нравится такое положение вещей? Вам по силам его изменить: голосуйте сами и зовите голосовать своих знакомых за ту территорию, которую, по вашему мнению, необходимо благоустроить в первую очередь в следующем году.

Проголосовать можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ. Голосование продлится до 12 июня 2026 года.

Активнее высказывайте свою позицию, ведь только от вас зависит — какое общественное пространство будет отремонтировано в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».