Учитель берёт три подработки, пока ректор получает пять миллионов в год

Данные о доходах руководителей брянских вузов спровоцировали в городе предсказуемую дискуссию – на это обратили внимание коллеги с сайта АиФ-Брянск.

Оказалось, ректор БГУ зарабатывает свыше 410 тысяч рублей в месяц - это в шесть раз выше средней зарплаты по региону и почти в десять раз больше того, что получают многие бюджетники. Учителя в ряде брянских школ имеют 35–45 тысяч рублей и вынуждены брать дополнительные часы, совмещать работу в нескольких учреждениях и заниматься репетиторством.

Формально всё законно: зарплаты ректоров утверждает Минобрнауки, они привязаны к показателям эффективности вуза - набору студентов, научным публикациям, грантам. Чем крупнее университет и активнее его участие в федеральных программах, тем выше может быть вознаграждение руководства.

Но дело не только в цифрах. История с ректорскими миллионами в очередной раз обнажила разрыв между официальной статистикой и реальной жизнью - даже внутри одной системы образования. Средняя зарплата по региону считается как общий объём выплат, поделённый на число работников. Высокие доходы руководителей этот показатель заметно тянут вверх - и картина получается красивее, чем она есть на самом деле.