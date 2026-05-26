В Брянске столкнулись легковушка и мотоцикл

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Фокинском районе Брянска столкнулись легковушка и мотоцикл. ДТП произошло 25 мая на проспекте Московском. Пострадал один человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место автоаварии выезжали пожарные и спасатели.

- В ликвидации последствий ДТП принимало участие пожарно-спасательное подразделение, личным составом которого проводились работы по смыву ГСМ с дорожного полотна, - рассказали в МЧС.

