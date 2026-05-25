В Стародубском районе двое школьников на электровелосипеде угодили под колеса легковушки. ДТП произошло 24 мая около половины четвертого вечера на 19-м километре дороги Брянск - Новозыбков - Стародуб – Рюхов. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, в районе нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, 20-летний водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 14-летнего водителя электровелосипеда «Mайкаолион», который ехал в попутном направлении и поповрачивал налево.

- В ДТП несовершеннолетний водитель и 11-летний пассажир электровелосипеда с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Как сообщают в Госавтоинспекции, за последние два года водитель автомобиля «Фольксваген» 19 раз привлекался к административной ответственности по различным статьям. Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

