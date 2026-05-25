В брянских Клинцах 16-летний мопедист сбил женщину на тротуаре. ДТП произошло 24 мая в шесть часов вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УСВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 16-летний водитель мопеда «Алфа» без государственных регистрационных знаков ехал по улице Октябрьской в районе дома № 104 со стороны улицы Урицкого в направлении улицы Декабристов. Поворачивая направо, он не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 45-летнюю женщину.

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Установили, что водитель мопеда не имел права управления транспортными средствами соответствующей категории, состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН), а в момент управления транспортным средством находился без мотошлема и защитной экипировки.

- В отношении несовершеннолетнего водителя мопеда возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), - рассказали в Госавтоинспекции.