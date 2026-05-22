В Брянском районе в ДТП погибли молодые мужчина и женщина. Автоавария произошла 21 мая в двенадцатом часу ночи на 17-м километре дороги Брянск — Дятьково — граница Калужской области. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Москвич 3» ехал со стороны Брянска в направлении Дятькова. Он не справился с управлением,угодил в кювет и опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции. - Водитель автомобиля с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение. Позднее сотрудники медицинского учреждения сообщили о его смерти.

Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия является несоответствие скорости конкретным условиям движения.

- Стоит отметить, что водитель автомобиля 22 раза привлекался к административной ответственности по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения). Водитель и пассажирка автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности, - пояснил в Госавтоинспекции.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку.

