В Почепском районе из-за неудачного обгона в ДТП погиб 19-летний парень. Автоавария произошла 21 мая в три часа ночи на шестом километре дороге Брянск — Новозыбков — Погар. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Tойота» ехал со стороны Почепа в направлении села Семцы При обгоне он не справился с управлением, угодил в кювет и врезался в дерево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летний пассажир от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции. - Водитель автомобиля и 18-летний пассажир с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.