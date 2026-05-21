Жителя Брянска осудят за незаконные переделку и хранение оружия. Фигурантом уголовного дела стал 54-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- По версии следствия, в 2024 году мужчина обнаружил в лесном массиве Жуковского района охотничье ружье и 10 патронов к нему, - рассказали в прокуратуре. - Находку он перенес на территорию арендуемого земельного участка в Жуковке. Впоследствии с помощью углошлифовальной машины он укоротил ствол и штатный приклад ружья, тем самым изготовив обрез. Самодельное оружие мужчина незаконно хранил в бытовке на арендуемом участке.

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

