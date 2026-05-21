Брянцу дали условный срок за финансирование нежелательных организаций. Приговор суда выслушал житель Суражского района 1956 года рождения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что с декабря 2022 года по декабрь 2023 года мужчина перевел со своей банковской карты на банковские счета участников признанных нежелательными на территории Российской Федерации иностранных организаций деньги в сумме 174 тысячи рублей, предназначенные для финансирования их деятельности, - рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также его лишили на пять лет права администрирования сайтов.

- Приговор суда в законную силу не вступил, – рассказали в надзорном ведомстве.