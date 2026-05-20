3 000 вольт и 100 км/ч: в Брянске снова говорят о зацепинге - и на этот раз поводов много

Фото: скриншот видео МЖД.

Весна в Брянской области отмечена тревожным всплеском зацепинга. Трое подростков пострадали всего за два дня - с 13 по 15 мая. Железнодорожники сами назвали это нетипичной ситуацией: обычно такие случаи концентрируются в Москве, а не в регионах.

Самый тяжёлый эпизод - на станции Сельцо, где подросток 15 лет залез на крышу электрички и получил удар током. Ожоги второй и третьей степени - 30% тела. Несколько часов спустя с той же электрички упал ещё один - с множественными переломами. Третий случай - накануне, у станции Красный Профинтерн на выезде из Бежицкого района.

Цифры делают эту историю ещё тяжелее: напряжение в контактной сети - 3 000 вольт, высота вагона - 4,5 метра, скорость поезда - около 100 км/ч. Электрический разряд может возникнуть без прямого касания провода. Из 60 пострадавших на МЖД за прошлый год половина погибла.

Активность зацеперов традиционно растёт с теплом - весной и летом, когда у школьников появляется свободное время. Направления Брянск–Жуковка и Брянск–Сухиничи у экстремалов в числе любимых.

Фото: инфографика сайт "А и Ф-Брянск".

Железнодорожники усиливают рейды. Родителям - сигнал обратить внимание на вещи ребёнка: балаклава, прорезиненная подошва, диэлектрические перчатки должны насторожить. Пассажиры, заметившие зацепера, могут сообщить об этом по номеру 112.

