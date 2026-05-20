К знаковому месту – особое отношение

Фото: предоставлены пресс-службой АО “Мальцовский портландцемент”.

Год назад «Мальцовский портландцемент» стал инициатором просветительского проекта «Эколого-патриотическая тропа «Партизанская», вокруг которого объединились не только активисты Рабочего и Молодёжного Советов предприятия, но и общественные организации, представители власти города Фокино. Открытие тропы было приурочено к юбилейной дате Великой Победы, сейчас – это знаковое место для фокинцев и для гостей города, приезжающих сюда для активного и познавательного отдыха из ближайших городов.

Проект живет и развивается, он – в фокусе внимания коллектива завода. Так, весна для цементников началась трудовым десантом: мальцы-активисты вышли на уборку эколого-патриотической тропы под руководством генерального директора предприятия Сергея Морозова.

Весь маршрут, проходящий через лесной массив, убран от бытового мусора; приведены в порядок беседки. Памятник «Солдату и партизану», от которого стартует тропа, преобразился: выметена площадка, побелены бордюры, покрашен постамент.

В этом году тропа «Партизанская», как один из символов народной памяти, пополнится новыми стендами, рассказывающими об истории партизанского движения, о судьбах и подвигах людей, сражавшихся с врагом в партизанских отрядах в глубоком тылу.

«В этом году отмечается 85 лет с момента зарождения в глухих брянских лесах партизанской борьбы против немецко-фашистских захватчиков. Город Фокино, где каждая пядь земли хранит память о героизме партизан, удостоен звания «Город партизанской славы», открыта стела в честь этого события, - говорит генеральный директор «Мальцовского портландцемента» Сергей Морозов. – Наш проект актуально вписывается в канву истории партизанского края – особой для Брянщины темы.

Павел Кожурин, мастер цеха обжига клинкера, председатель Рабочего Совета «Мальцовского портландцемента»:

- Тропа «Партизанская» обрела статус историко-экологического маршрута и решает целый ряд просветительских, воспитательных задач. Важно содержать её в порядке. Этому правилу следуют и жители: на маршруте достаточно чисто даже после длительного зимнего периода, на видных местах люди сами разместили призывы к соблюдению чистоты. Это говорит о том, что инициатива цементников востребована и пришлась фокинцам по душе.