В брянской Ржанице вор-рецидивист проник в чужой дом и угодил в колонию. Приговор суда выслушал 43-летний житель Жуковского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что днем 22 декабря 2025 года в селе Ржаница мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взломал замок входной двери и проник в жилой дом, откуда похитил имущество на общую сумму больше 96 тысяч рублей.

Изучением сведений о его личности установлено, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы. отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - рассказали в надзорном ведомстве.

