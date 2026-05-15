В брянских Клинцах хозяин собаки, укусившей ребенка, заплатит 25 тысяч рублей. В прокуратуру обратилась местная жительница и рассказал о нападении собаки на ее несовершеннолетнего сына. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- Установили, что 10 декабря 2025 года на улице Богунской в селе Коржовка-Голубовка собака укусила ребенка, когда он возвращался из школы домой, - рассказали в прокуратуре. - Мальчику потребовалась медицинская помощь.

Суд, куда прокурор обратился с исковым заявлением в интересах несовершеннолетнего, взыскал с владельца собаки компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.