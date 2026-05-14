Участниками голосования за выбор объектов благоустройства стали более 50 тысяч брянцев

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Жители Брянской области активно участвуют в онлайн-голосовании за объекты благоустройства. В этом году оно проводится в 6-й раз. Цель голосования, организованного в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», - сделать территории в населенных пунктах более комфортными для жителей. За территории благоустройства брянцы отдали уже 58714 голосов. Число сделавших выбор быстро увеличивается. Стать участником голосования можно до 12 июня на сайте «Госуслуги». Для этого нужно перейти по ссылке. Брянцы могут отдать голос за преображение территории в одном из 27 муниципальных образований или районов нашей области. Для выбора представлены 50 пространств и 8 дизайн-проектов. Например, в Брянске в голосовании участвуют 4 объекта: бульвар с розарием напротив дома №15 по улице Комсомольской, сквер 50-летия Советской Власти (сквер «Паровоз») по улице Гомельской, сквер «Есенинский» по улице 2-я Мичурина, липовая аллея по улице Брянского Фронта. 12+