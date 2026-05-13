В брянской области мужчину осудили за убийство 20-летней давности. Приговор суда выслушал 52-летний житель областного центра. Об этом сообщают в пресс-лужбе СУ сКР по Брянской области.

- Следствием и судом установили, что 17 января 2006 года фигурант, действуя в составе организованной группы, совместно с двумя соучастниками прибыл во двор дома № 3 по улице 9 Января в Советском районе города Брянска, где совершил нападение на мужчину, занимавшегося куплей-продажей валюты, с целью его ограбления, - рассказали в региональном следственном управлении.

Один из соучастников не менее двух раз выстрелил в область груди потерпевшего из огнестрельного пистолета с глушителем калибрадевять миллиметров, после чего нападавшие похитили из его личных вещей 390 тысяч рублей и 10 тыс. долларов США. После злоумышленники скрылись с места происшествия.

- Преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым, однако работа следственных и оперативных органов по делу не прекращалась, - говорят в региональном следственном управлении. - Следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России и оперативные сотрудники уголовного розыска УМВД России по Брянской области продолжали сбор информации, имеющей значение для дела.

Весной 2025 года при содействии сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь и оперативных сотрудников ГУУР МВД России получена информация, значимая для раскрытия указанного преступления, в результате чего установлен житель города Брянска, причастный к совершенному преступлению.

На основании вердикта присяжных заседателей суд приговорил виновного к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

