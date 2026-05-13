В брянском Новозыбкове за взяточничество осудят бывшего заместитель директора центра социального обслуживания населения. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Следствием установлено, что в период с декабря 2021 года по май 2023 года обвиняемая, занимая вышеуказанную должность, получила от 15 граждан взятки в общей сумме 650 тыс. рублей за беспрепятственное, быстрое и положительное рассмотрение заявлений о заключении социальных контрактов и осуществлении им выплат денежных средств в виде государственной социальной помощи, - рассказали в региональном следственном управлении.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, преступление выявили сотрудники прокуратуры Брянской области совместно с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России. Судом наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 670 тысяч рублей.

- Уголовное дело по существу рассмотрит Новозыбковский городской суд, - рассказали в надзорном ведомстве.