В Брянской области приведут в порядок дорогу Свень-Стяжное. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в этом году отремонтируют 6,2 километра магистрали. Обновление этого дорожного объекта проведут в два этапа, все работы планируется завершить в 2027 году. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

- Во время ремонта дороги будет применяться хорошо зарекомендовавший себя метод холодной регенерации – ресайклинг, - пояснили в управлении автомобильных дорог Брянской области. - Это технология, которая позволяет производить дорожный ремонт с использованием прежнего асфальтобетонного покрытия как компонента нового. После проведения холодной регенерации на автодороге уложат новое асфальтобетонное покрытие.

Строители отремонтируют пересечения и примыкания, укрепят обочины, также восстановят укрепительные полосы. Для обеспечения безопасности дорожного движения обустроят искусственную неровность. Кроме того, отремонтируют остановочную и посадочную площадки. Прежний автопавильон разберут и установят новый. На завершающем этапе ремонта дороги Свень – Стяжное установят новые дорожные знаки, нанесут разметку.

Чтобы не создавать неудобств для участников дорожного движения, работы будут проводить на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.

Напомним, в Брянской области продолжают ремонт участка дороги Брянск-Новозыбков-Трубчевск.