В Брянской области продолжают ремонт участка дороги Брянск-Новозыбков-Трубчевск

В Выгоничском районе продолжают ремонт участка дороги Брянск-Новозыбков-Трубчевск. Работы идут на отрезке магистрали длиной 5,3 км – от поворота с федеральной автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь до развилки на Мякишево и Трубчевск. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Сейчас строители продолжают обустраивать прикромочные лотки для отведения воды с проезжей части.

- В ходе ремонта проведена холодная регенерация (ресайклинг), - рассказали в управлении автомобильных дорог брянсокй области. - Частично уложен выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Устроены ровики уширения дороги, обочины укреплены асфальтогранулятом.

Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».