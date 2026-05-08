Концертная программа «Время памяти»: бурные овации и благодарность исполнителям

Фото: Брянская областная филармония.

7 мая в концертном зале «Дружба» Брянской областной филармонии с большим успехом прошла концертная программа «Время памяти», представленная Брянским Губернаторским симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Верховена.

Концерт состоялся при полном зале и стал одним из самых эмоциональных и значимых событий праздничных майских дней, посвящённых памяти Великой Победы.

В этот вечер на сцене объединились Брянский Губернаторский симфонический оркестр, ансамбль народной музыки «Ватага», ансамбль русских народных инструментов «Надея», а также солисты Надежда Ноздрачёва, Любовь Нестерова и Павел Тонких.

Программа концерта была посвящена теме памяти о Великой Отечественной войне, героизму народа и духовной силе поколений. Со сцены прозвучали произведения, знакомые каждому с детства, песни военных лет, композиции советских и современных авторов, наполненные искренностью, болью, мужеством и надеждой.

Особую атмосферу вечера создали проникновенные выступления солистов, эмоциональная игра оркестра и глубокое художественное содержание программы. Музыка звучала как живая летопись времени, напоминая зрителям о цене Победы, силе человеческого духа и важности сохранения исторической памяти.

Публика с большим вниманием и теплотой принимала артистов на протяжении всего концерта. Многие композиции сопровождались продолжительными аплодисментами, а финал программы зал встретил стоя — бурными овациями и искренней благодарностью исполнителям.

Концерт «Время памяти» стал не только музыкальным событием, но и важным актом духовного и патриотического единения, напомнив о том, как важно хранить память о подвиге поколения победителей и передавать её молодёжи.

Концерт вела лектор-музыковед Дарья Кудрицкая.