Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 10:43

Илья Кудрявцев стал дважды лауреатом международного вокального конкурса

Источник:kp.ru
Фото: ВС «Ровесник».

Фото: ВС «Ровесник».

Юный вокалист образцового детского коллектива Вокальной студии "Ровесник" Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина Илья Кудрявцев вновь покорил своим талантом жюри Международного вокального конкурса "Лучший голос Земли", который проходил в Москве со 2 по 5 мая 2026 года.

Илья стал дважды лауреатом первой степени, исполнив две песни "Полет на дельтаплане" и " Буду я". Выступления участников конкурса оценивали признанные профессионалы музыкальной индустрии: заслуженные работники культуры, заведующие вокальными кафедрами ведущих музыкальных вузов страны, продюсеры и музыкальные редакторы рейтинговых ТВ-шоу. Илья и его наставник, художественный руководитель вокальной студии "Ровесник" Ксения Георгиевна Коржуева, снова доказали, что упорство и любовь к музыке способны достигать любых творческих высот.

Отметим, что юный брянский вокалист уже становился победителем конкурса "Лучший голос Земли" в июне 2024, а также мае и декабре 2025 года.