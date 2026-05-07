Новые автобусы в Брянске: ждём перемен?

Город готовится получить 19 новых автобусов. Звучит обнадёживающе… пока не смотришь на цифры. Износ парка официально превышает 83%, водителей не хватает, в результате в прошлом году пассажиропоток за год упал на четыре миллиона человек. Одна закупка погоды не делает - но с чего-то начинать надо. В проблеме разбирались наши коллеги с сайта АиФ-Брянск.

Торги уже объявлены: 19 автобусов большой вместимости должны поступить в этом году. По плану их направят на маршруты № 5а, 5б, 37 и 106 - они связывают центр с Новостройкой, Речным районом и Белыми Берегами. Именно там жалоб на интервалы движения больше всего.

Вся муниципальная сеть - это 33 маршрута и больше 560 километров линий. Схему расширять не планируют: задача пока скромнее - обеспечить стабильный выход транспорта на уже существующие рейсы.

По данным городских властей, на линии ежедневно выходит около 200 машин. Общественники считают иначе: в будни - примерно 184, в выходные - не более 150. Средний возраст автобусов приближается к семи годам, последнее крупное обновление было в 2021 году.

Когда техника стареет быстрее, чем её успевают менять, начинаются цепочки проблем. Запчасти дорожают, некоторые агрегаты - например, коробки передач и электронные блоки управления - приходится отправлять на ремонт за пределы региона. Простой одного автобуса может растянуться на месяц и обойтись до миллиона рублей.

Добавьте к этому кадровый дефицит. Водителям предлагают бесплатное обучение и зарплату около 93 тысяч рублей - но желающих сесть за руль изношенного автобуса по-прежнему недостаточно.

Маршруты и пересадки: где ещё жмёт

Отдельная история - логика маршрутной сети. Из некоторых районов до центра города нужно добираться с пересадкой, которая занимает до двух часов. Власти ссылаются на норматив: одна пересадка считается допустимой. Чтобы смягчить неудобство, на восьми маршрутах уже действует возможность проехать по одному билету дважды. Список планируют расширить.

Пока система остаётся разбалансированной, и одними новыми автобусами ситуацию не выправить. Но 19 машин - это всё-таки шаг вперед.