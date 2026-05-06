Корова на газоне - проблема хозяина: в Брянске заработали новые правила

Собака во дворе без поводка, корова на пляже, лошадь на обочине - для Брянска это давно не экзотика. Теперь городская администрация решила навести порядок: постановление уже вступило в силу, и оно меняет само отношение к безнадзорным животным.

Главный принцип простой: если питомец или скот оказался в жилой зоне или общественном месте без хозяина рядом - он автоматически считается безнадзорным. Даже если владелец формально существует. Заметили такого «гуляку» - фотографируйте и отправляйте в городской комитет по ЖКХ: komitetzkh@yandex.ru. Либо звоните на 72-13-91 с точным адресом и описанием животного. После этого специализированная организация выезжает на отлов.

Дальше начинается розыск владельца: объявление на сайте горадминистрации, запрос в полицию, а если есть чип или клеймо - проверка через управление ветеринарии. На поиски отведено до шести месяцев. Нашёлся хозяин - оплачивает отлов и содержание. Не нашёлся - рискует потерять животное: оно может перейти в муниципальную собственность.

Не забыли и тех, кто взял «потеряшку» на передержку: теперь временный опекун тоже несёт материальную ответственность за его состояние.

По сути, документ закрепляет логику, которая давно должна была работать: не следишь за животным - отвечаешь. Рублём, а при худшем раскладе - и собственностью.

