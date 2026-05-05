Девять украинских беспилотников уничтожили над Брянщиной

Девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожили над Брянщиной. Об этом 5 мая на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Вражески дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

- Пострадавших и разрушений нет, - рассказал глава брянского региона. - Работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, при атаке ВСУ брянского села Алейниково погиб сотрудник терробороны.