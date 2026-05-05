Происшествия5 мая 2026 14:28

При атаке ВСУ брянского села Алейниково погиб сотрудник терробороны

ВСУ нанесли удар FPV – дронами по Стародубскому муниципальному округу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

При атаке ВСУ брянского села Алейниково погиб сотрудник терробороны СГУП «ЦСН»Защита» Брянской области. FPV – дронами нанесли удар по Стародубскому муниципальному округу. Об этом на своей страннице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана, - сказал глава брянского региона. - Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Напомним, ночью над Брянской областью уничтожили 98 украинских беспилотников.