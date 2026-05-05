Ночью над Брянской областью уничтожили 98 украинских беспилотников

Ночью над Брянской областью уничтожили 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 5 мая на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

- Пострадавших и разрушений нет, - рассказал глава брянского региона. -Работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, мужчина и женщина ранены во время атаки ВСУ брянского села Демьянки.