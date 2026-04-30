Брянская область - в середине рейтинга по просроченным долгам перед банками

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Брянская область заняла 40-е место среди регионов по доле просроченной задолженности перед банками - 4,6% на начало марта. Это почти совпадает со среднероссийским показателем – пишет сайт АиФ-Брянск.

Результат неоднозначный. С одной стороны, Брянщина обогнала Смоленскую, Орловскую, Калужскую области и даже Подмосковье. С другой - разрыв с лидерами рейтинга почти двукратный: Севастополь показал 2,67%, Крым - 3,16%, Санкт-Петербург - 3,23%.

Тревожнее другое: кредитная нагрузка растёт по всей стране. Только в марте россияне оформили 3,82 миллиона ссуд - на 28% больше, чем в феврале, и на 38% больше, чем год назад. Почти 40% займов - кредиты наличными: люди берут деньги не на жильё или машину, а на текущие расходы - ремонт, продукты, коммуналку.

Когда банки отказывают, идут в МФО - и так выстраивается цепочка долгов, из которой выбраться всё сложнее.