На городском мероприятии «День знаний» сотрудники Брянскэнерго учили школьников правилам электробезопасности

Фото: предоставлено Брянскэнерго.

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» приняли участие в городском мероприятии «День знаний», который прошел 4 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. Оно было организовано Управлением МЧС России по Брянской области.

«День знаний» прошел в форме открытого урока, где для учеников города Брянска были организованы тематические станции. Посещая их ребята выполняли задания, направленные на усвоение основ безопасности жизнедеятельности.

Одной из станций стал сектор филиала «Брянскэнерго», который в общей сложности посетили более 300 детей. Его экспозиция включала в себя ролл апы, с нанесенными на них правилами электробезопасности; приспособления и средства, которые применяют сотрудники филиала в своей работе, а также учебный манекен-тренажер «Гоша». Посетив энергетический сектор, школьники в форме беседы повторили основные правила электробезопасности. Ребята познакомились с понятием «зона шагового напряжения» и способом безопасного выхода из опасной зоны. Энергетики продемонстрировали школьникам алгоритм оказания доврачебной помощи условному пострадавшему от действия электрического тока на учебном манекене-тренажере «Гоша». В завершении посещения энергетического сектора самые активные дети получили тематические призы – расписания уроков, фликеры, линейки.

«Детская электробезопасность – приоритетное направление в профилактической работе, направленной на недопущение случаев электротравматизма со сторонними лицами, которую сотрудники филиала проводят на регулярной основе, - отмечает и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Участие в городском «Дне знаний» - прекрасная возможность донести жизненно важную информацию для наибольшего количества детей».