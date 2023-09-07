Игорь Маковский: крепкое социальное партнерство является надежной основой деятельности энергокомпании

Фото: Россети Центр.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел встречу с лидерами первичных профсоюзных организаций 20 филиалов компании.

Глава обществ высоко оценил уровень взаимодействия профсоюзов с руководством компании и подчеркнул, что при принятии организационных решений важно ориентироваться на мнение профобъединений, напрямую отражающее настроение трудовых коллективов.

Отмечалось, что в эпоху перемен особое значение приобретает Коллективный договор. В соответствии с ним работодатель не просто соблюдает все взятые на себя обязательства, но и оперативно реагирует на изменения, происходящие как в отрасли, так и стране в целом. Так, в ходе совместной встречи с профсоюзными представителями генеральный директор довёл до участников принятое решение о проведении дополнительной индексации зарплаты работников обществ с 1 сентября.

«С учетом принятого решения по дополнительной индексации мы прогнозируем, что доход наших сотрудников увеличится на 9,5% по отношению к прошлому году. Наша компания в очередной раз подтверждает, что является ответственным социальным партнёром, безупречно выполняющим все взятые на себя обязательства. Благодаря этому, работой в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» могут гордиться более 55 тысяч сотрудников»,– сказал Игорь Маковский.