Брянскэнерго поздравило воспитанников подшефной Мглинской специальной коррекционной школы-интерната с Днем знаний

Фото: ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго».

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» приняли участие в празднике, посвященном Дню знаний, для детей, обучающихся в Мглинской специальной коррекционной школе-интернате.

Энергетики поздравили учеников школы с 1 сентября, пожелали им здоровья, успехов в учебе, покорения новых вершин и исполнения желаний. Сотрудники филиала вручили ребятам сладости и наборы канцелярских товаров.

В 2023-2024 годах обучаться в стенах этого учебного заведения, ставшего детям родным домом, будут 22 ребенка. Все мальчишки и девчонки получили от Брянскэнерго подарки – наборы канцелярских товаров и сладости.

«Поддержка детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, - важная часть социальной направленности, успешно реализуемой в филиале, - отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – «Брянскэнерго» шефствует над Мглинской школой - интернатом более двадцати лет. По мере возможности мы стараемся помогать её воспитанникам предметами обихода и школьными принадлежностями, навещаем их в праздник и дарим подарки».