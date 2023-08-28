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НовостиОбщество28 августа 2023 9:32

Около ДШИ №1 в Брянске завершили работы по благоустройству

На работы было выделено более 2 млн руб
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Рядом с корпусом Детской школы искусств №1 им.Т.П. Николаевой, который расположен на ул. Комсомольской в областном центре, завершилось благоустройство территории. Посде проведенные работ здесь можно увидеть выложенные плиткой пешеходные дорожки, лавочки и урны.

В прошлом году объект победил в голосовании инициативных проектов благоустройства. На реализацию было выделено около 2,1 млн рублей.

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