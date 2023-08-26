В Брянске в сквере Мужества собрали около 30 мешков мусора

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в сквере Мужества до двух часов дня собрали около 30 мешков мусора. Сквер памяти погибших полицейских, который находится напортив РОВД, привели в порядок в рамках второго общегородского субботника. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также сотрудники городской администрации убрали территорию «Дулаг 142», места захоронения участников Великой Отечественной войны, памятники.

Напомним в субботу, 26 августа, в Брянске прошел второй общегородской субботник. В нем приняли участие около четырех тысяч человек.