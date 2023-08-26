Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на второй городской субботник вышли около четырех тысяч человек. Задействовали порядка 56 единиц техники. Дорожники вывезли 450 кубометров мусора. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Вновь особое внимание удили наведению порядка на остановках и очистке фонарных столбов от несанкционированный рекламы. Участники субботника также убрались на братской могиле на территории бывшего концлагеря (ДУЛАГ 142) , в парке Металлургов, в сквере 120-летия Фокинского района, а так же в сквере Мужества. Привели в порядок и территорию игровой площадки «Катюша».

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Также провели механическую уборку дорог и тротуаров, мойку дорог, чистку ливневых канализаций и стоков. Убрали мусор на территориях кладбищ. Привели в надлежащее состояние обочины дорог, дворы, скверы, парки. Предприятия города навели порядок возле своих зданий и проходных.