В Брянской области ВСУ атаковали поселок Белая Березка

В Брянской области ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Об этом 24 августа сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- ВСУ обстреляли поселок Белая Березка, - рассказал глава брянского региона. - Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Поселок Белая Березка Трубчевского района неоднократно подвергался атаке ВСУ. В последний раз населенный пункт обстреляли 8 августа. Тогда были повреждены несколько домов и автомобилей. Из местных жителей никто не пострадал.