В Брянской области ВСУ атаковали поселок Белая Березка

Фото: телеграм-канал "Белая Березка", скриншот видео.

В Трубчевском районе ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Об этом 8 августа на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: телеграм-канал "Белая Березка", скриншот видео.

- По предварительной информации, пострадавших нет, - рассказал глава брянского региона. - В результате обстрела имеются частичные повреждения: нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Во вторник, 8 августа, ВСУ атаковали поселок Кирилловка в Климовском районе. Пострадавших среди местных жителей нет. Поврежден один жилой дом.