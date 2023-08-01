Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Володарском районе Брянска потушили пожар в двухэтажном доме. Огонь повредил крышу и чердак нежилого здания. Пламя охватило площадь в 50 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

- Пожар локализовали в 11:49, полностью потушили в 12:08, - рассказали в МЧС. - На тушение подано три ручных пожарных ствола, работали три пожарные автоцистерны ПСЧ-4 и ПСЧ-5.

Напомним, сообщение о возгорании по улице Димитрова на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 1 августа в 11:34.