Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 9:04

В Володарском районе Брянска тушат двухэтажный дом

Площадь возгорания уточняют
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В Володарском районе Брянска тушат двухэтажный дом.Сообщение о возгорании по улице Димитрова на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 1 августа в 11:34. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Происходит горение на втором этаже двухэтажного здания (второй этаж нежилой, на 1-м этаже находится магазин), - рассказали в МЧС. - На тушении пожара работают три пожарные автоцистерны ПСЧ-4 и ПСЧ-5.

Напомним, 1 августа при пожаре в жилом доме в Новозыбковском районе погибла 81-летняя женщина.