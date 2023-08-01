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В Володарском районе Брянска тушат двухэтажный дом.Сообщение о возгорании по улице Димитрова на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 1 августа в 11:34. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Происходит горение на втором этаже двухэтажного здания (второй этаж нежилой, на 1-м этаже находится магазин), - рассказали в МЧС. - На тушении пожара работают три пожарные автоцистерны ПСЧ-4 и ПСЧ-5.

Напомним, 1 августа при пожаре в жилом доме в Новозыбковском районе погибла 81-летняя женщина.