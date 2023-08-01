В Брянской области на пожаре дома погибла 81-летняя женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Новозыбковском районе на пожаре дома погибла 81-летняя женщина. Она была хозяйкой жилья. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области.

Сигнал о возгорании в населенном пункте Старая Рудня на улице Победы на пульт оперативного дежурного МЧС поступил 1 августа в 04:31. К месту выезжали пожарно-спасательные расчеты на двух пожарных машинах. Установили, что горит жилой дом.

- Пожар локализовали в 05:14, полностью потушили в 05:35, - говорят в МЧС. – На тушении работали одно звено газодымозащитной службы, были поданы два пожарных ручных ствола. Причину возгорания устанавливают.