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НовостиОбщество14 июня 2023 14:52

В Брянске на улице Клинцовской провалы появились из-за канализационной сети

Их заделали асфальтом, чтобы не причинять неудобства автомобилистам
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Клинцовской провалы появились из-за канализационной сети. 14 июня их заделали асфальтом, чтобы не причинять неудобства автомобилистам. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Канализационная сеть вызвала проседание грунта. Она расположена на глубине четыре метра под дорогой. Нашли еще три места с просевшим грунтом.

- Сотрудники водоканала сделают ремонт этих участков: подсыпят дополнительный слой щебня, заделают большими картами, - говорят в горадминистрации.- Работу выполнят в течение двух недель.

Напомним, провалы на улице Клинцовской обнаружили 12 июня. Их изначально засыпали щебнем. Это была временная мера для безопасности на дороге.