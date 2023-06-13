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НовостиОбщество13 июня 2023 14:29

В Брянске провалы на улице Клинцовской засыпали щебнем

Это временная мера для безопасности на дороге
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске провалы на улице Клинцовской засыпали щебнем. Это временная мера для безопасности на дороге. Об этом сообщаю в пресс-службе Брянской городской администрации.

Провалы обнаружили 12 июня утром. В 10: 00 сюда приехал председатель городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Тюканько, специалисты МУП «Брянский городской водоканал». Дефект оперативно устранили.

Причину появления ям на улице Клинцовской установит специально созданная комиссия. Возможно, что подобные вовронки могут на этой дороге появиться в других местах.