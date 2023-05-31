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НовостиОбщество31 мая 2023 13:21

В Брянске появится улица Николая Амосова

Дорога будет пересекать улицу Ильи Иванова
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске появится улица Николая Амосова. Дорога будет пересекать улицу Ильи Иванова и выходить ко Дворцу единоборств. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По улице Николая Амосова можно будет доехать до новой школы на 1 650 мест и нового корпуса поликлиники №4 на 800 помещений в смену.

Напомним, на строящейся дороге на улице Ильи Иванова проложили 2,8 километра ливневки. Протяженность дороги составляет 2,4 километра.