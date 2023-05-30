Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Ильи Иванова проложили 2,8 километра ливневки. Использовали трубы диаметром от 400 до 1 200 миллиметров. Установили 61 магистральный колодец. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Для профилирования улицы вывезли 27 тысяч кубометров грунта. Вместе с тем для формирования насыпи на площадку привезли 9 тысяч 400 кубометров песка. На полукольце по улице Объездной и съездах уложили 6 тысяч 200 квадратных. метров асфальта. По улице уже установили 18 электроопор, на них смонтировали 31 фонарь. Для строительства улицы выполняется переустройство газовых и сетей водоснабжения. Также ведётся переключение напорной канализации.

Улица Ильи Иванова начинается на пересечении с улицей Объездной, а завершается в районе пересечения улиц Бежицкой и Степной. Протяженность дороги - 2,4 километра. С обеих сторон, а также посередине улицы Иванова построят

кольцевые транспортные развязки.

- Улица Ильи Иванова будет иметь четыре полосы для движения, заездные карманы для общественного транспорта, широкие тротуары по обеим сторонам, а также велодорожку, - напоминают в мэрии города. - Основание дороги будет многослойным: слой тощего бетона толщиной 20 сантиметров, а также три слоя асфальтобетона толщиной 18 сантиметров. При этом площадь асфальтирования улицы превысит 50 тысяч квадратных метров. Срок сдачи в эксплуатацию новой улицы - 2024 год.