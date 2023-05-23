На Брянщине отопительный сезон прошел без серьезных инцидентов

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На Брянщине отопительный сезон прошел сезон прошел без серьезных инцидентов и аварий. Котельные работали в штатном режиме. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- С 2017 года ГУП «Брянсккоммунэнерго» из областного бюджета на эти цели выделено 925,2 миллиона рублей, - рассказал глава брянского региона.- Всего за период с 2017 года построено 14 и реконструировано 19 котельных, заменено почти 400 километров тепловых сетей, при этом особое внимание уделяется замене сетей большого диаметра, от надежной работы которых зависит теплоснабжение целых микрорайонов.

Брянский поставщик тепла обеспечивает им и подшефную Брянску. Всего за шесть дней там смонтировали три блочно-модульные котельные, построили теплотрассы.

Напомним, в этом году отопительный сезон в Брянске завершился 22 апреля.