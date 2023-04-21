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Общество21 апреля 2023 12:34

В Брянске 22 апреля завершится отопительный сезон

Постановление подписал мэр города Александр Макаров
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянске 22 апреля завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Макаров. Об этом сообщают в пресс-службе Бярнской городской администрации.

Согласно Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, отопительный период заканчивается, если в течение пяти дней среднесуточная температура за окном превышает восемь градусов Цельсия.

После окончания отопительного сезона предприятия и организации, подающие тепло в объекты жилищного фонда и соцкультбыта, приступят к разработке графиков остановки котельных на профилактический ремонт.

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